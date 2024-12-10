Mahkemenin iptal ettiği proje büyüyerek onay aldı! Şirket JES’ten vazgeçmiyor

Yayınlanma: 10.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.12.2024 - 04:00

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Mehmet Cengiz’in maden çalışması için alanda ağaç kesimi sürerken Çanakkale Ayvacık’ta da jeotermal elektrik santralı (JES) için açılmak istenen sondaj kuyusu projesi tekrar ortaya çıktı.

MTN Enerji’nin 11 JES kuyusu projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı, Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Türk Mühendis ve Mimar Odalalrı Birliği Ziraat Mühendisleri Odası, Assos Dostları, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği ve 100’ün üzerinde yurttaşın açtığı dava sonucunda iptal edildi. Mahkeme, bazı noktalara yakın zeytinliklerin olduğunu, sondajın Zeytincilik Kanunu’na aykırı olduğunu ve uzmanlar tarafından kapsamlı floristik çalışmaların yapılmadığını belirtti. Bu iptalin ardından şirket ÇED raporu hazırlayarak bakanlığa bir başvuru daha yaptı. Mahkemenin iptal kararının üzerinden altı ay geçti ancak şirket, yeni başvurusuna bir onayı daha aldı.

ÇED dosyasını inceleyen bakanlık, “ÇED olumlu” kararı verildiğini duyurdu. Şirket aldığı onayla birlikte bölgedeki JES için sondaj kuyularının sayısını da 12’ye çıkardıklarını aktardı. Mahkeme kararın ardından açıklama yapan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, “Jeotermal kaynak arama projeleri sondaj aşamasında kullanılan kimyasallar ve atıklar nedeniyle çok ciddi çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bu nedenle bölgemizde daha fazla sondaj, daha fazla JES istemiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.