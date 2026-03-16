Mahkemeye dilekçe yazılmıştı: İBB Davası'nda gazetecilerle ilgili yeni düzenleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 sanıklı İBB Davası'nın ikinci haftasında, bugünkü duruşma başlamadan sona erdi.

Sanıklar ve avukatlarının savunmasıyla devam etmesi beklenen duruşma, aynı zamanda hukukçu olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer ile Mahkeme Başkanı arasındaki izleyici kısmına geçme tartışması nedeniyle yapılamadı.

Heyet, duruşmaya önce ara verdi, ardından duruşmayı yarına erteledi. Duruşmanın yarına bırakıldığını mahkeme heyeti değil, mübaşir salondaki izleyicilere duyurdu.

Geçen hafta gazetecilerin, basına ayrılan masalı bölümden tekrar izleyici kısmına geçmesi yönünde Mahkeme Başkanı’nın verdiği talimat sonrası gazetecilere yönelik girişlerdeki denetlemelerin artırıldığı bugünkü duruşmada, duruşmayı çizen Tarık Tolunay ve Sönmez Karakurt’un da yerleri değiştirildi. İki çizer de izleyici bölümüne alındı.

GAZETECİLER DİLEKÇE YAZDI: "YİNE SALONUN EN SAĞ ARKA KÖŞESİNDE, EN KÖR NOKTADAYIZ"

Bunun üzerine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gazeteciler tarafından talep dilekçesi yazıldı. Dilekçede gazeteciler "masalı bölümlerde" duruşmayı takip etmek istediklerini beyan etti.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Bizler gazeteciyiz, size bu satırları sizin yüzünüzü dahi göremediğimiz, sesinizi duymakta zorlandığımız, salonun gazetecilik yapmak için en elverişsiz noktasından kaleme alıyoruz. Bizler halkın haber alma hakkını savunan, kamu adına haber yapan, bu salonun sizler gibi tarafsız üyeleriyiz. Anayasa ile koruma altına alınan halkın haber alma hürriyetinin birer temsilcileriyiz. Bu süreçte, yargılamanın başladığı günden bu yana hiçbir şekilde ‘duruşma düzenini bozmayan’ gazeteciler, sizin takdirinizle salonun görece daha ortasında er alan mikrofonsuz masaların bulunduğu bölüme alındık. Perşembe ünü görülen duruşmada yine sizin takdirinizle salonun gazetecilik için en elverişsiz bölümüne gönderilmek istediğimizde ise bu durum duruşmanın ertelenmesine neden oldu. 16 Mart itibarıyla duruşmanın 5. gününde yine salonun en sağ arka köşesinde, en kör noktadayız. Gazetecilik, halkın haber alma özgürlüğü ve basın özgürlüğü adına yeniden gazeteciliği elverişli koşullarda yapabileceğimiz, duruşmayı daha önce takip ettiğimiz yerde, avukatların yanındaki masaların olduğu alanda takip etmek istiyoruz. Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz."

DURUŞMA SALONUNDA "YENİ DÜZENLEME"

Yaklaşık 30 gazetecinin imza attığı dilekçenin ardından, akşam saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı.

Buna göre, gazetecilerin "sandalyeleri" değiştirildi.

Gazeteciler için salona "yazı tablalı konferans sandalyeleri" getirildi.