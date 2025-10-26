Mahkumlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı: Vali açıklama yaptı

Olay, akşam saatlerinde Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi.

Akşam yemeği sonrası 6 mahkum mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti üzerine revire kaldırıldı. Ardından da jandarma eşliğinde ambulanslarla Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

VALİ BAKAN: SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Amasya Valisi Önder Bakan, mahkumlardan 4’ünün taburcu edildiğini, 2’sinin ise tedavisinin sürdüğünü ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.