Mahkumlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı: Vali açıklama yaptı

26.10.2025 00:44:00
DHA
Amasya'da cezaevinde yemek sonrası mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti yaşayan 6 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi.

Akşam yemeği sonrası 6 mahkum mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti üzerine revire kaldırıldı. Ardından da jandarma eşliğinde ambulanslarla Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

VALİ BAKAN: SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Amasya Valisi Önder Bakan, mahkumlardan 4’ünün taburcu edildiğini, 2’sinin ise tedavisinin sürdüğünü ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

