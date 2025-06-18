Mahmut Arıkan kürsüde anımsattı, 'yalanlamadılar' dedi: 'TRT, İsrail merkezli bir şirketin yazılımını kullanıyor'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de düzenlenen Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuştu.

Arıkan konuşmasında, İsrail merkezli şirketlerin Türkiye'deki bazı kritik kurumlarda güvenlik altyapılarını üstlendiğini iddia etti.

"TRT YETKİLİLERİ BU İDDİALARI YALANLAMADI"

Arıkan, TRT'nin dijital altyapısında İsrail merkezli bir şirketin yazılımını kullandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki bazı kritik kurumların güvenlik altyapılarının İsrail menşeli firmalara verildiği söylendi, umarız bu iddia doğru değildir... Örnek TRT. TRT gibi devletin en stratejik kurumlarından biri, dijital altyapısında İsrail merkezli bir şirketin yazılımını kullanıyor.

Bu iddia gündeme geldiğinde TRT yetkilileri bu iddiaları yalanlamadılar, aksine TRT Genel Müdürü çıktı, TBMM Kit Komisyonu'nda şu açıklamayı yaptı '2022 yılında en düşük teklifi İsrailli firma verdi, o yüzden bu firmayla anlaştık' dedi. Ne demek bu TRT'nin güvenliğini, TRT'nin en stratejik verilerini sadece fiyat düşük olduğu için İsrailli bir şirkete teslim ettik dediler."

TRT VE APPSFLYER İLİŞKİSİ

TRT'nin mobil uygulamalarında, verilere erişerek analiz etmek için İsrailli platformun kullanıldığı açığa çıkmıştı.

Gazeteci Metin Cihan’a bir takipçisi, TRT mobil uygulamalarının içinde mobil uygulama pazarlamacılarının kullanıcı edinme ve etkileşimi optimize etmelerini sağlayan bir platform olan İsrailli şirket Appsflyer'ın kodunun bulunduğunu olduğunu ifade etmişti.

Konuyu araştırdığını ifade eden Cihan, "Evet, TRT, mobil uygulamalarında verilerinize erişip analiz etmek için İsrailli platformu kullanıyor. Yani, İsrail markalarını tutarlı bir şekilde boykot etmek için TRT'nin mobil uygulamalarını da boykot etmek gerekiyor. TRT Akademi, TRT Dinle ve Tabii web sitelerinden ekran görüntüleri aldım. Bu uygulamaları kullanan vatandaşların verilerinin hâlâ İsrailli şirket tarafından toplanıp analiz edildiğini görebiliyoruz. Boykot listelerinde TRT var mıydı?" açıklamasında bulunmuştu.





APPSFLYER NEDİR?

AppsFlyer, mobil uygulama pazarlamacılarının kullanıcı edinme ve etkileşimi optimize etmelerine yardımcı olan bir platform. Bu platform, uygulama yüklemelerini ve yeniden pazarlama kampanyalarını analiz ederek, hangi kaynakların en fazla kullanıcıyı getirdiğini ve hangi kampanyaların en etkili olduğunu gösteriyor.