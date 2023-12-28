Mahmut Özgener'den Bakan Tekin’e cemaat çıkışı

Yayınlanma: 28.12.2023 - 10:01

Güncelleme: 28.12.2023 - 10:02

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında sarf ettiği “Sizin tarikat, cemaat dediğiniz bizim sivil toplum kuruluşu (STK) dediğimiz yapılarla protokol yapmaya devam edeceğiz" sözlerine başlayan tartışmaların yankıları devam ederken İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'den de tepki geldi.

ATATÜRK VURGUSU

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın katılımıyla gerçekleşen İZTO Meclisi aralık ayı olağan toplantısında konuşan Mahmut Özgener, "Bir süredir medyada yer alan ve toplumda büyük kaygı uyandıran haberlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın sivil toplum kuruluşu olarak tanımladığı bazı vakıf ve dernek niteliğindeki kuruluşlarla, bu kuruluşların bağımsız eğitim ve öğretim faaliyetleri yapabilmelerine imkan tanıyan protokoller imzaladığı bilgileri yer almaktadır. Anayasamızın eğitim ve öğretim hakkını ve ödevini belirleyen 42. maddesi şöyle der: 'Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.' Buradaki 'Atatürk ilkeleri' ve 'çağdaş bilim ve eğitim esasları' kavramlarına özellikle dikkat çekmek isterim. Bu kavramların temsil ettiği değerler bizlerin tek referans noktasıdır ve bu, Hiçbir şekilde değişmez, değiştirilemez. Eğer bu çocuklarımıza ve gençlerimize, bu değerleri ve bilgileri kazandıracaksak bunu yapacak olanlar aileleri ve yüzbinlerce aydın Cumhuriyet öğretmenleri ile üniversite öğretim üyeleridir" dedi.

Meclis üyeleri Özgener'i ayakta alkışladı.