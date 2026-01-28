Mahmut Tanal o iddialara yanıt verdi: Tamamen yalan

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, X hesabından yaptığı açıklama ile hakkında çıkan paylaşımlara yanıt verdi.

Tanal, şu ifadeleri kaydetti:

"'Atatürk’ün sözünü güncelledi' iddiası tamamen yalandır. Bu cümle, bir sosyal medya yöneticisinin kendi yorumudur ve bilinçli biçimde bana atfedilmiştir."

"BURADA YAPILAN ŞEY İFTİRA ATMAKTIR"

Tanal, şunları kaydetti.

"Atatürk’ün sözü nettir ve değiştirilemez: 'Ne mutlu Türk’üm diyene.'

Benim Atatürk’ün sözlerini değiştirmek, güncellemek gibi bir tutumum asla olmamıştır.

Burada yapılan şey;

gerçeği çarpıtmak, algı oluşturmak ve iftira atmaktır.

Atatürk’ün mirası da, Cumhuriyet de bu ucuz oyunlara teslim edilemez."