Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yakalanan Seccad Yeşil tutuklandı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil tutuklandı.

DHA
10 Şubat 2022 Perşembe, 22:55
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yakalanan Seccad Yeşil tutuklandı
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Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil tutuklandı.

Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA'DA YAKALANDI

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari olan şüpheli Seccad Yeşil dün Bursa'da yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seccad Yeşil, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Seccad Yeşil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcı, diğer şüpheli için ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasını talep etti. 

TUTUKLANDI

Seccad Yeşil, tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetci Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı


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