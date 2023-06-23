Makam şoförünün şüpheli ölümü: Gözaltına alınan ev sahibi çift serbest bırakıldı!

Mersin'de Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun makam şoförü Ali Topal, 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Topal'ın düştüğü evin sahibi uzman çavuş ile eşi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 12:31
Makam şoförünün şüpheli ölümü: Gözaltına alınan ev sahibi çift serbest bırakıldı!
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Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda belediye başkanının makam şoförü balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun makam şoförü Ali Topal (40), 22 Haziran'da uzman çavuş İ.Y.'nin evine gitti. Ali Topal, henüz bilinmeyen bir nedenle 6'ncı kattaki evin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. 

Olayla ilgili gözaltına alınan uzman çavuş İ.Y. ve eşi H.Y., Topal'ın balkondan düştüğünü ileri sürdü. Çift ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 


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