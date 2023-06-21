Orman kampında şüpheli ölüm: Genç kadın ağaca asılı halde bulundu
Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan orman kampında Ebru Tekeli, ağaca asılı halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Didim Orman Kampı’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamp alanında bulunan yurttaşlar, sahilde bir kişinin ağaca asılı olduğunu gördü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadın olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cansız bedeni bulunan kişinin 30’lu yaşlarda olan Ebru Tekeli olduğu belirlendi. Tekeli'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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