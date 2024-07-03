Makilik alanda Hint keneviri yetiştirdi, polisten kaçamadı

Aydın’ın Didim ilçesinde makilik alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli kıskıvrak yakalanırken, 84 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 17:57
Makilik alanda Hint keneviri yetiştirdi, polisten kaçamadı
Abone Ol google-news

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından ilçe geneline uyuşturucu ticaretinin ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre ekipler, makilik alan içerisinde M.Y. isimli şahsın Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda M.Y.’nin, yetiştirdiği Hint keneviri bitkilerini hasat yaptığı tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, yapılan operasyonla M.Y. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada 84 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak’ yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Didim haberleri narkotik haberleri

İlgili Haberler

Evinde kenevir yetiştiren şahsa jandarma operasyonu

Evinde kenevir yetiştiren şahsa jandarma operasyonu
Samsun'da ormanlık alanda ekili 1430 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı

Samsun'da ormanlık alanda ekili 1430 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı
Ormanlık alanda kenevir eken şahıs tutuklandı

Ormanlık alanda kenevir eken şahıs tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler