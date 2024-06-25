Ormanlık alanda kenevir eken şahıs tutuklandı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ormanlık araziye kenevir eken şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesinde 1 şahsın ormanlık alanda kenevir ektiği bilgisini aldı.
Yapılan incelemelerde ormanlık alana 170 kök kenevir bitkisi ektiği tespit edilen şahıs gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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