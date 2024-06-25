Ormanlık alanda kenevir eken şahıs tutuklandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ormanlık araziye kenevir eken şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:55
Ormanlık alanda kenevir eken şahıs tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesinde 1 şahsın ormanlık alanda kenevir ektiği bilgisini aldı.

Yapılan incelemelerde ormanlık alana 170 kök kenevir bitkisi ektiği tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


karabük haberleri

İlgili Haberler

Karabük'te bir baba, eğitimini tamamlayan asker oğlunu çocukluk battaniyesi ile aradı

Karabük'te bir baba, eğitimini tamamlayan asker oğlunu çocukluk battaniyesi ile aradı
Karabük'te horoz dövüştüren 16 şüpheliye gözaltı

Karabük'te horoz dövüştüren 16 şüpheliye gözaltı
Karabük’te erkek dehşeti: Çay ocağında bıçakladı

Karabük’te erkek dehşeti: Çay ocağında bıçakladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler