Makineye elini kaptıran işçinin parmakları koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde spiral makinesine sağ elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu.

DHA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 00:13
Makineye elini kaptıran işçinin parmakları koptu
Abone Ol google-news

Olay saat 21.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana geldi. Atölyede çalışan Orhan I. (36), spiral makinesiyle ahşap kestiği sırada elini makineye kaptırdı.

Sağ elinin 4 parmağı kopan Orhan I., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Orhan I., parmakları dikilmek üzere ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


İş Kazası haberleri Bursa haberleri İşçi haberleri

İlgili Haberler

AVM’de feci kaza… Yürüyen merdivende düşen çocuğun parmakları koptu

AVM’de feci kaza… Yürüyen merdivende düşen çocuğun parmakları koptu
Rize'de korkunç kaza: 72 yaşındaki kadının parmakları koptu

Rize'de korkunç kaza: 72 yaşındaki kadının parmakları koptu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon