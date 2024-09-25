Makyaj artisti Alp Kavasoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Yayınlanma: 25.09.2024 - 11:41

Güncelleme: 25.09.2024 - 11:42

Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu yaşamını yitirdi.

Bu zamana kadar yerli ve yabancı birçok ünlü isimle birlikte çalışan 43 yaşındaki Alp Kavasoğlu’nun ölüm haberini, meslektaşı Fezi Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"KALBİMİZDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

Altun, yaptığı paylaşımda cenaze törenine ilişkin detaylara da değinirken şu ifadeleri kullandı:

"Başımız sağolsun, Sevili dostumuz Alp Kavasoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Güler yüzü, sıcak kalbi ve güzel enerjisiyle hayatımıza dokunan Alp, hepimizin kalbinde yaşamaya devam edecek.

Cenazesi bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir. Ailesine, sevenlerine ve tüm dostlarına sabır diliyor, Alp'e Allah'tan rahmet diliyorum."

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Yerli ve yabancı birçok ünlüyle birlikte çalışan 43 yaşındaki Kavasoğlu’nun ölüm nedeni dün merak edilmişti.

Peş peşe gelen soruların ardından, Fezi Altun’dan bir paylaşım daha geldi.

Kavasoğlu’nun bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı.

Kavasoğlu, Neslihan Atagül, Afra Saraçoğlu, İrem Helvacıoğlu, Ege Kökenli, Deniz Baysal, Ezgi Mola ve Aslı Enver gibi birçok ünlü ismin makyajını yaptı.

Kavasoğlu'nun cenazesi bugün Üsküdar'da ikindi namazını takiben kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

"SENİ HEP GÜLER YÜZÜNLE HATIRLAYACAĞIM"

Alp Kavasoğlu'nun vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı.

İşte ünlü isimlerin Alp Kavasoğlu paylaşımları...

AFRA SARAÇOĞLU

"Ah Alp inanamıyorum. Şoklar içerisindeyim. Seni hep o güler yüzünle, temiz kalbinle ve güzel enerjinle hatırlayacağım. Başımız sağ olsun"

İREM HELVACIOĞLU

"Sabahtan beri öylece bakıyorum. Koca bebeğim... Sevgin, neşen, enerjin aynı sen gibi kocaman ve şimdi içimdekileri anlatacak tek kelimem yok"

NESLİHAN ATAGÜL

"Canım Alp, uğurlar olsun"

ESRA RUŞAN

"Alp sen benim için gençliğim demeksin, okul yıllarım, gittiğim ilk kulüplerim, Beyoğlu'nun ara sokaklarısın. Hayalini kurduğumuz her şeyin olması ihtimaline attığın kahkahalarsın. Seni ve başardığın onca şeyi seviyorum. Yine bir yerlerde beyaz tişörtlerimizi kirletiriz. Dönüşün daim olsun"

EGE KÖKENLİ

"En güzel anlarımda hep sen vardın. Arkadaştan çok daha fazlasıydın benim için. Deli kahkahalı koca adamım benim. Gittiğin yer buradan çok daha güzel eminim. Çok istedim bunu da atlattım gördü mü demeni ama olmadı. Kalbimde hep saklayacağım seni ve hep o yeteneğine hayran olduğum adamı hatırlayacağım. Seni seviyorum Alp'im"

EDA ERDEM

"Seni çok özleyeceğim Alp"