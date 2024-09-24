Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 24.09.2024 - 12:38

Güncelleme: 24.09.2024 - 12:38

Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu yaşamını yitirdi.

Bu zamana kadar yerli ve yabancı birçok ünlü isimle birlikte çalışan 43 yaşındaki Alp Kavasoğlu’nun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Meslektaşı Fezi Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzücü haberi duyurdu.

"KALBİMİZDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

Altun, yaptığı paylaşımda cenaze törenine ilişkin detaylara da değinirken şu ifadeleri kullandı:

"Başımız sağolsun, Sevili dostumuz Alp Kavasoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Güler yüzü, sıcak kalbi ve güzel enerjisiyle hayatımıza dokunan Alp, hepimizin kalbinde yaşamaya devam edecek.

Cenazesi bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir. Ailesine, sevenlerine ve tüm dostlarına sabır diliyor, Alp'e Allah'tan rahmet diliyorum."