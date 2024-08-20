Dilan Polat'ın dışarıdaki ilk günü: Engin Polat'ı ziyaret etti

Yayınlanma: 20.08.2024 - 15:42

Güncelleme: 20.08.2024 - 15:43

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından hakkındaki soruşturma nedeniyle tutuklanan Dilan Polat, dün avukatlarının yaptığı başvurunun ardından tahliye edildi.

DIŞARIDAKİ İLK GÜNÜNDE EŞİNİ ZİYARET ETTİ

Cezaevinden çıkan Polat, bugün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat’ı ziyaret etti.

CEZAEVİNDEKİ GÖRÜŞ 1 SAAT SÜRDÜ

İstanbul’dan beraberinde iki çocuğu ve kardeşi Sıla Doğu ile birlikte cezaevine gelen Dilan Polat, eşi Engin Polat ile cezaevinde yaklaşık 1 saat görüştü.

Polat’ın kayınpederi Sezgin Polat’la da görüştüğü öğrenildi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Polat, cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Polat’ın kız kardeşi Sıla Doğu, “Çok mutluyuz. İlk kez bugün birbirlerini gördüler. Çok mutlu oldular” dedi.

SILA DOĞU: ENGİN’İN DURUMU HİÇ İYİ DEĞİL

Gazetecilerin “Avukatınız görüşmeye geldi mi?” sorusu üzerine, “Evet geldi. Teşekkür ederiz” dedi.

Doğu, “Engin Polat’ın durumu nasıl?” sorusu üzerine, “Engin’in durumu hiç iyi değil” yanıtını verdi.

Dilan Polat’ın cezaevi çıkışı bindiği araçta ağladığı görüldü.