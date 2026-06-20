Malatya'da dehşet: Eşini ve kızını öldürdü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan aile içi şiddet olayında bir kadın ile kızı yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Olay, İnönü Mahallesi Salkımsöğüt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen N.T., aile içinde yaşanan tartışmanın ardından eşi F.T. ile kızları B.T. ve B.T.'ye silahla ateş açtı.

Saldırıda anne ve iki kız kardeş yaralanırken, şüpheli N.T. de olay sırasında yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan anne F.T. ile kızı B.T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer kız çocuğunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın şüphelisi N.T.'nin de hastanede tedavi altında olduğu belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.