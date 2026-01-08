Malatya'da işçi servis midibüsü devrildi: Yaralılar var!

Kaza, saat 07.00 sıralarında Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Y.O.'nun kontrolünü yitirdiği 44 AHH 982 plakalı işçi servis midibüsü devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 9 işçi, aracın ön camını kırarak kendi imkanları ile dışarı çıktı. Hafif yaralanan işçilere ambulansta müdahale edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geldiği güzergahta trafik kontrollü olarak sağlandı. Yapılan incelemelerin ardından midibüs vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.