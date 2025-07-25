Malatya'da kadın cinayeti: Cinayet anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı!

Olay, 21 Temmuz Pazartesi günü sabah sabah saatlerinde Hekimhan ilçe merkezi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kısa süre önce eşinden boşanan Selda Kaya (36) ile eski eşi G.K. arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

SOKAK ORTASINDA KATLETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine G.K., çantasından çıkardığı tabanca ile Kaya'ya ateş etti. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından şüpheli G.K.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına alınırken, kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, G.K.'nin çantasından çıkardığı silahla Selda Kaya'ya ateş açtığı talihsiz kadının ise kanlar içinde yere yığıldığı görülüyor.