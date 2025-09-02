Cumhuriyet Gazetesi Logo
Malatya'da yük treni çarpmıştı... Hastanede hayatını kaybetti!

2.09.2025 10:26:00
Güncellenme:
DHA
Yeşilyurt ilçesinde yük treninin çarpmasıyla yaralanan 59 yaşındaki Aydın Tarar, hastanede yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Sanayi Sitesi içerisinde raylardan karşıya geçen Aydın Tarar'a (59) yük treni çarptı. Yaralanan Tarar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tarar, sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tarar'ın cenazesi, otopsi için morga konulurken, kaza sonrası gözaltına alınan yük treni makinistinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlgili Konular: #kaza #Malatya #tren #Ölüm

