Malatya'da yük trenin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti!

19.12.2025 11:52:00
Güncellenme:
ANKA
Yeşilyurt ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen tren kazasında, lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Buğrahan Sağdıç hayatını kaybetti.

Bostanbaşı Mahallesi Özsan Sanayi Sitesi mevkiinde bulunan tren köprüsünün altında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı öğrenilen Buğrahan Sağdıç’a (17) seyir halindeki yük treni çarptı.

Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sağdıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili çalışma gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından Buğrahan Sağdıç’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #kaza #Malatya #Ölüm #yük treni

