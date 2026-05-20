Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor? Malatya'nın deprem riskli ilçeleri neresi?

20.05.2026 09:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Malatya'da 20 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor? Malatya'nın deprem riskli ilçeleri neresi?
AFAD Deprem Dairesi, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde ve yerin 7.03 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. Elazığ, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın arasında bulunduğu çok sayıda ilde hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu" açıklamasında bulundu. Peki, Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor? Malatya'nın deprem riskli ilçeleri neresi?

MALATYA'DAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Malatya'yı olası depremlerden etkileyecek üç büyük fay hattı mevcuttur. Bunlar; Doğu Anadolu Fay hattı, Malatya-Ovacık fay hattı, Çöşnük fay hattı.

MALATYA'NIN RİSKLİ İLÇELERİ NERESİ?

Malatya'nın birinci dereceden riskli olan ilçeleri; Pütürge, Doğanyol, Kale, Doğanşehir, Yeşilyurt, Battalgazi ve Çolaklı'dır. 

Malatya'nın ikinci dereceden riskli olan ilçeleri; Hekimhan, Taşdelen, Arapkır, Yoncalı, Hasançelebi, Kurşunlu, Yazıhan, Darende, Balaban, Kürecik, Levent, Akçadağ'dır.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

MALATYA'NIN EN SAĞLAM ZEMİNİ NEREDE?

Malatya'nın en sağlam zemini güneyde yer alıyor.

Son dakika depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 20 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 20 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 20 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika... Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem Son dakika haberi... AFAD, Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı. Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi. Yetkililer tarafından yapılan peş peşe açıklamalarda, bölgeden olumsuz bir ihbar gelmediği aktarıldı. Eğitime 1 gün ara verilen kentte, sabah yaşanan sarsıntıdan yaklaşık bir buçuk saat sonra 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
