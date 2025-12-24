Malatya Kasapoğlu Apartmanı davasında karar: 5 sanığa hapis, 2 sanığa beraat!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ilkinde yıkılarak 9’u aynı aileden olmak üzere toplam 32 kişinin yaşamını yitirdiği, Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki Kasapoğlu Apartmanı davasında karar açıklandı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 7 sanıktan 5'ine 6 yıl 8 ay ile ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Fatma Altaş ve Salim Ilıcak ile taraf avukatları katıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede; proje mimarı Fatma Altaş, müteahhitler Mahmut Doğan ve Veysel Ertunç, statik proje müellifi Mehmet Gündüz, bina altında bulunan dükkânın maliki Salim Ilıcak ile belediye görevlileri Mustafa Bingöl ve Ahmet Özer olmak üzere toplam 7 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Duruşmada mahkeme heyeti, depremde yakınlarını kaybeden müşteki ailelere söz verdi. Söz alan müşteki yakınları, binanın yıkımında sorumluluğu bulunan tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi. Müşteki avukatları ise mütalaaya karşı sundukları yazılı beyanlarında, binanın yıkımına neden olan sorumluların olası kasttan üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Tutuksuz sanık Fatma Altaş savunmasında, yalnızca binanın mimari çizimini yaptığını, yapım süreciyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirterek mütalaaya katılmadığını ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanık Salim Ilıcak da binanın altındaki dükkânların sahibi olduğunu, binada herhangi bir tadilat yapılmadığını, kiracılar tarafından da yapısal bir değişiklik gerçekleştirilmediğini, sadece ara bölmelerin alçıpan ile ayrıldığını ifade ederek suçsuz olduğunu savundu ve beraatini talep etti.

5 SANIĞA HAPİS, 2'SİNE BERAAT

Mahkeme heyeti, karar vermek üzere duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti; statik proje müellifi Mehmet Gündüz’ü 15 yıl, müteahhitler Mahmut Doğan ve Veysel Ertunç’u 15’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Belediye görevlileri Ahmet Özer ve Mustafa Bingöl’e ise 6 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin ve yurt dışına çıkış yasağının devamına, tutuklama hükmünün ise sonraya bırakılmasına karar verdi.

Tutuksuz sanıklardan Salim Ilıcak ve Fatma Altaş’ın beraatine hükmedildi.