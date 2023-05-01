Malatya'da 10 kilo 930 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 930 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 20:59
Malatya'da 10 kilo 930 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikamete düzenledikleri operasyonda 10 kilo 930 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 135 bin 940 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.D. ve M.D. emniyete götürüldü.


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