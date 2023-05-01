Malatya'da 10 kilo 930 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 930 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikamete düzenledikleri operasyonda 10 kilo 930 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 135 bin 940 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.D. ve M.D. emniyete götürüldü.
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