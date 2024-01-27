Malatya'da 129 mahalle yolu, kardan kapandı

Malatya'da, etkili olan yağışı nedeniyle 129 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

DHA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 17:12
Abone Ol google-news

Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar yağışıyla yollarda buzlanma meydana gelirken, kent genelinde 129 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.


İlgili Haberler

Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
Naci Görür’den Malatya depremi açıklaması: ‘Kırılmamış bir fay kesimi üzerinde’

Naci Görür’den Malatya depremi açıklaması: ‘Kırılmamış bir fay kesimi üzerinde’

En Çok Okunan Haberler