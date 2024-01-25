Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 25.01.2024 - 16:15

Güncelleme: 25.01.2024 - 16:39

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 13.93 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ 5.3 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Malatya'da meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Yurttaşlar panikle kendilerini dışarı attı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilirken ekiplerin saha tarama çalışmaları sürüyor.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Malatya Battalgazi’de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevreillerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

#Malatya #Battalgazi’de 5??,2?? büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.… pic.twitter.com/sgVF4WvnDn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2024

"OLUMSUZ ÇAĞRI ALINMADIĞINI BİLDİRDİLER"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"16.04’te Malatya Battalgazi’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Ekiplerimiz depremin hissedildiği fakat olumsuz çağrı alınmadığını bildirdiler. Bölgeyi taramak üzere 2 UMKE timi görev başında. Geçmiş olsun Malatya."

16.04’te Malatya Battalgazi’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Ekiplerimiz depremin hissedildiği fakat olumsuz çağrı alınmadığını bildirdiler. Bölgeyi taramak üzere 2 UMKE timi görev başında. Geçmiş olsun Malatya. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 25, 2024

"EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR"

AFAD ise sosyal medya hesabından depreme ilişkin "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir.



Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… https://t.co/uTGNhdemMj — AFAD (@AFADBaskanlik) January 25, 2024

ERCAN: "HASARLI YAPILARDA HASARI ARTIRABİLİR"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise, katıldığı Halk TV yayınında depremle ilgili şunları kaydetti:

"Elazığ'da dün katıldığım konferansta, Sivrice-Pütürge kolunun güneyinde yani Malatya'da kırılmayan bir bölümde deprem beklediğimi söylemiştim. Daha 12 saat bile olmadı. Sonuçta bu deprem oldu. Daha büyük olarak da (5.7-6.5) gerçekleşebilirdi. Çünkü orada bir sarsıntı boşluğu, kırılmayan bir bölüm vardı. Daha önce Sivrice depreminde onun kuzey doğusu kırılmıştı, ama güneybatısı kırılmamıştı.

5.2 ne çok büyük ne de çok küçük bir deprem. Hasarlı yapılarda hasarı artırabilir."