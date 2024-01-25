Naci Görür’den Malatya depremi açıklaması: ‘Kırılmamış bir fay kesimi üzerinde’

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından 5.2 büyüklüğündeki Malatya depremine yönelik bir paylaşım yaptı. Görür “Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 17:13
Naci Görür’den Malatya depremi açıklaması: ‘Kırılmamış bir fay kesimi üzerinde’
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Söz konusu depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak duyurdu. 

Deprem çevre illerden de hissedildi. 

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme yönelik sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür şu şekilde yazdı: 

“Arkadaşlar, Salkonak-Yeşilyurt/Malatya’da 5,3 deprem oldu. Deprem DAF Zonunda. Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi. Geçmiş olsun, sevgiyle”


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