Malatya’da 2 bin 46 adet cinsel içerikli sahte ürün ele geçirildi

Yayınlanma: 28.10.2024 - 17:08

Güncelleme: 28.10.2024 - 17:08

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ürün satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, 2 bin 46 adet sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Operasyon sonucunda işletme sahibi M.Y. hakkında yasal işlem yapıldı.