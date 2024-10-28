Malatya’da 2 bin 46 adet cinsel içerikli sahte ürün ele geçirildi
Malatya’da düzenlenen operasyonda 2 bin 46 adet cinsel içerikli sahte ürün ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ürün satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, 2 bin 46 adet sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Operasyon sonucunda işletme sahibi M.Y. hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: #Malatya #cinsel içerikli ürün #cinsel içerikli
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrail’e dokundurmayan İslamcılar
- Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk açıklama
- ASAL Araştırma'nın anketinde çarpıcı sonuç
- Karanlık isme 'varlık' onayı
- Mamalarına su yerine alkol konuldu: 1 bebek öldü!
- Adana'da 5 büyüklüğünde deprem!
- Ünlü firmanın peyniri hileli çıktı!
- İtalya'da 8 gollü müthiş maç!
- Ve 'A Parti' yola çıktı
- Narin'in ağabeyinden peş peşe paylaşım