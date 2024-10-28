Malatya’da 2 bin 46 adet cinsel içerikli sahte ürün ele geçirildi

Malatya’da düzenlenen operasyonda 2 bin 46 adet cinsel içerikli sahte ürün ele geçirildi.

Malatya’da 2 bin 46 adet cinsel içerikli sahte ürün ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 17:08

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ürün satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, 2 bin 46 adet sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Operasyon sonucunda işletme sahibi M.Y. hakkında yasal işlem yapıldı.


Etiketler: #Malatya #cinsel içerikli ürün #cinsel içerikli

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