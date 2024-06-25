Tutuklu polis 'Bombacı Mülayim' tahliye edildi

Sosyal medyada 'Bombacı Mülayim' olarak tanınan tutuklu polis V.K.'nin tahliye edildiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 09:06
Tutuklu polis 'Bombacı Mülayim' tahliye edildi
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Bitlis İl Emniyet Müdürü ve polis olan eşine ilişkin “araç tahsisi” ve benzeri iddiaları gündeme getirmesi sonucu tutuklanan “Bombacı Mülayim” lakaplı polis V.K, geçtiğimiz günlerde ölüm orucuna başladığını açıkladı. V.K, bugün tutuklu bulunduğu Bitlis Cezaevi'nden tahliye edildi.

V.K'nin tutukluluk incelemesi sonucu tahliye edildiği belirtildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube'de görevli V.K, polis hakları savunucusu olarak biliniyordu.


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