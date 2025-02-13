Malatya'da 320 mahalle yolu kardan kapandı

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 320 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Malatya'da 320 mahalle yolu kardan kapandı
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DHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 12:38

Etkili olan kar yağışı ile kent genelindeki 320 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Olası buzlanma nedeni ile ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için dün gece saatlerinde Malatya-Ankara ve Malatya-Adıyaman karayolları ağır vasıta ve yolcu otobüsü geçişlerine kapatıldı.

Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından sabah saatlerinde bu araçların geçişine izin verildi.

Kırsalda kapanan 320 mahalle yolunun ulaşıma açılması için 269 araç ve 1006 belediye personeli ile kar küreme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Etiketler: #Malatya #kar yağışı #yerleşim yeri

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