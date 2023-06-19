Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 03.30'da merkez üssü Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-06-19
Saat:03:30:18 TSİ
Enlem:38.184 N
Boylam:38.075 E
Derinlik:3.3 km
Detay:https://t.co/cPI1jxGPdg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yerin 3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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