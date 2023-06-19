Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 19.06.2023 - 03:57

Güncelleme: 19.06.2023 - 05:06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 03.30'da merkez üssü Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.