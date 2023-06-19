Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 03:57
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 03.30'da merkez üssü Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

 

 


Malatya deprem

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