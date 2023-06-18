Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2023 - 09:45
Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 09.22'de gerçekleşen depremin derinliği 5.26 km olarak belirlendi.


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