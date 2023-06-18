Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 09.22'de gerçekleşen depremin derinliği 5.26 km olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 18, 2023
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Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2023-06-18
Saat:09:22:03 TSİ
Enlem:38.285 N
Boylam:37.839 E
Derinlik:5.26 km
Detay:https://t.co/dlENYn647j@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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