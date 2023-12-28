Malatya'da 4.6'lık depremde iki bina hasar gördü

Malatya’da öğle saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde biri ağır diğeri orta hasarlı iki binanın kolonlarında açılmalar meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:15
Malatya'da 4.6'lık depremde iki bina hasar gördü
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre saat 12.34’te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 17,3 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen ve çevre illerden de hissedilen deprem kentte kısa süreliğine paniğe neden oldu.

İKİ BİNANIN KOLONLARINDAKİ AÇILMALAR KORKUTTU

Deprem sonrası Sivas Caddesi’ndeki ağır hasarlı bir bina ile Hasanbey Caddesi’ndeki orta hasarlı bir binanın kolonlarında açılmalar meydana geldi.

Çevredeki yurttaşların ihbarları üzerine iki ayrı noktaya polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki caddenin de trafiğe kapatıldığı olayda binaların bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alınarak uzman ekiplere bilgi verildi.

Ekiplerin binalarda inceleme yapması beklenirken polisin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.


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