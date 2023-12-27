Çankırı'daki 4.5'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan iki il için 6.8'lik deprem uyarısı!
Çankırı'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 6.8'lik deprem uyarısı geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) duyurduğuna göre, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 16.04'te meydana geldiği bildirilen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntıda bir iş yerinde cam avizelerin kırıldığı bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 27, 2023
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ilgaz (Çankırı)
Tarih:2023-12-27
Saat:16:04:12 TSİ
Enlem:41.07556 N
Boylam:33.82361 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/pIPDTmKm3l@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
PROF. DR. ERCAN'DAN 6.8'LİK DEPREM UYARISI
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Çankırı'daki deprem sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
X hesabından bir paylaşımda bulunan Ercan şunları kaydetti:
''27 Aralık 2023 Çarşamba 16.04’de Çankırı-Ilgaz’daki deprem, bu yörede Kuzey Anadolu Kırığının gerilmekte olduğunu göstermektedir. İleride Bolu-Gerede-Çankırı arası M6,0- M6,8 büyüklüğünde boşalma eğiliminde. Süreyi bilmiyoruz. Sağlam yerde, sağlam çelik yapı. Güçlü ekonomi.''
27 Aralık 2023 Çarşamba 16.04’de Çankırı-Ilgaz’daki deprem, bu yörede Kuzey Anadolu Kırığının gerilmekte olduğunu göstermektedir. İleride Bolu-Gerede-Çankırı arası M6,0- M6,8 büyüklüğünde boşalma eğiliminde. Süreyi bilmiyoruz. Sağlam yerde, sağlam çelik yapı. Güçlü ekonomi.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) December 27, 2023
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