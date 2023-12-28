Soğuk havalarda elektrik kesintisi nedeniyle ısınamayan depremzedeler isyan etti: Geceleri donuyoruz

Yayınlanma: 28.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.12.2023 - 03:00

6 Şubat depremlerinde ağır yıkım yaşayan yurttaşların çilesi, depremin üzerinden 11 ay geçmesine karşın bitmiyor. En fazla hasar alan Hatay’ın Antakya, Samandağ ve Defne ilçelerinde elektrik sorunu yaşanıyor. Kesintiler sonrasında çadır ve konteynerlerde kalan yurttaşlar ısınmakta zorlanıyor.

Başta Antakya’nın Odabaşı, Dikmece ve Esenlik mahalleleri, Defne’nin Tavla, Harbiye, Gümüşgöze, Çardaklı, Sümerler mahalleleri ve Samandağ’ın Değirmenbaşı, Uzunbağ, Tomruksuyu, Ataköy, Huzurlu ve Koyunoğlu mahalleleri olmak üzere depremden etkilenen bölgede elektrik kesintileri arttı.

‘BELİMİZİ DAHA DA BÜKTÜ’

Cumhuriyet’e konuşan yurttaşlar “Isınma başta olmak üzere her şeyi elektrikle çözmeye çalışırken kesintiler belimizi daha da büktü. Geceleri donuyoruz. Kendimizden çok çocuklar için endişeliyiz, sürekli hastalar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

Yurttaşlar ayrıca ilçelerin elektrik tedarikçisine şikâyet talebinde bulunduklarını ancak sağlıklı bir yanıt alamadıklarını belirterek şunları söyledi: “Her gün elektrikler kesiliyor. Geçen hafta 3-4 gün hiç elektrik gelmediği oldu. Özellikle geceleri çok daha soğuk oluyor. Elektrik şirketini arıyoruz. Şikâyetiniz oluşturuldu yanıtı alıyoruz. ‘Şu saatte gelecek’ deniliyor ama saatlerce gelmiyor. Sorun nedir, ne zaman çözülür hiçbir biçimde tatmin edici bir yanıt alamıyoruz. Bu belirsizliğin ve sorunun çözümünü istiyoruz.”

Öte yandan Antakya Haraparası İkinci Etap Konteyner Kent’te yaşayan yurttaşlar, üç gündür suyun da kesik olması gerekçesiyle yetkililere çağrıda bulundu.