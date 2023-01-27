Malatya’da 6 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
Malatya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesi bağlı Taştepe Mahallesi'nde iddiaya göre, Dönence Sokak içerisinde bulunan bir adreste yaşayan 6 Suriye uyruklu vatandaş karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle gittikleri Malatya Eğitim ve Araşıtrma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Hastanede tedavileri süren R.E.,M.E.,M.E., H.E., Ş.E.,A.E.’nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği tespit edildi.
Ailenin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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