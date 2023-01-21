Araçta ölü bulunan 3 kişi karbonmonoksitten zehirlenmiş
Ankara'da park halindeki otomobilin içinde ölü bulunan Mehmet Gökdemir (43), Satılmış Koç (41) ve Kurban Duran (41) Beypazarı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İlk incelemede 3 kişinin egzoz kaynaklı karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi.
Ankara'nın Ayaş ilçesi Gökçebağ Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yol kenarında park halindeki otomobilin içinde 3 kişi hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Mehmet Gökdemir, Satılmış Koç ve Kurban Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
3 kişinin vücutlarında darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanılmadı. Aracın içinde ise yoğun egzoz kokusu tespit edildi. İlçede çiftçilik yapan Gökdemir, Koç ve Duran'ın, Ankara'da eğlendikten sonra dönüşte aracı yol kenarına çekip uyudukları, bu sırada karbonmonoksitten zehirlenme sonucu öldükleri öğrenildi.
Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 3 kişi için memleketleri Beypazarı ilçesinde ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Kurban Duran için Kırbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda, Mehmet Gökdemir için Kurtkovan Mahallesi Mezarlığı'nda, Satılmış Koç için ise Beypazarı Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.
Cenazelere ölenlerin aileleri ve yakınları katıldı. Duran, Gökdemir ve Koç'un cenazeleri, kılınan namazların ardından toprağa verildi.
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