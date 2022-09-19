Malatya'da 7 milyon 340 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
Malatya'da, polisin düzenlediği operasyonda, bir kamyonda 7 milyon 340 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Kamyon sürücüsü de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak makaron getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, kent girişinde plakası açıklanmayan bir kamyonu durdurdu.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Yapılan aramada kamyonun kasasında 7 milyon 340 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.
Video Haberler
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Afişler teker teker toplatılıyor
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- Ünlü pizzacıda mide bulandıran görüntüler
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Doluya dikkat!
- O iddialar için harekete geçildi
- Soylu'dan 'soysuz' çıkışı
- 'Maliyet değil, zihniyet sorunu'
- 'Uyan Erzurum, hırsız var' pankartı kaldırıldı
- Kraliyet Ailesi'nde 'Prens Harry' depremi