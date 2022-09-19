Malatya'da 7 milyon 340 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

19 Eylül 2022 Pazartesi, 11:29

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak makaron getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, kent girişinde plakası açıklanmayan bir kamyonu durdurdu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Yapılan aramada kamyonun kasasında 7 milyon 340 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.