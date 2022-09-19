Malatya'da 7 milyon 340 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Malatya'da, polisin düzenlediği operasyonda, bir kamyonda 7 milyon 340 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Kamyon sürücüsü de gözaltına alındı.

DHA
19 Eylül 2022 Pazartesi, 11:29
Malatya'da 7 milyon 340 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak makaron getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, kent girişinde plakası açıklanmayan bir kamyonu durdurdu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Yapılan aramada kamyonun kasasında 7 milyon 340 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.


Malatya makaron Operasyon

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler