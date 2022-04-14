Mersin'de bin makaron ve 40 kilo tütün ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan 2 ayrı çalışmada, 418 bin makaron ile 40 kilo tütün ele geçirildi.

İHA
14 Nisan 2022 Perşembe, 10:07
Mersin'de bin makaron ve 40 kilo tütün ele geçirildi
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Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ve Tarsus ilçelerinde kaçak sigara imalatı ve satışı yapıldığı yönünde bilgi alan ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 418 bin adet makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet makaron doldurma makinası ve 1 adet kompresör ele geçirildi. 

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. 


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