Salça yaparken akıma kapılan anne ile kızı hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da makine ile damda salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ile kızı hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 11:24
Salça yaparken akıma kapılan anne ile kızı hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Akçalı kırsal Mahallesinde yaşandı.

İddiaya göre damda makine ile salça yapan 50 yaşındaki Zehra Elesli ile 15 yaşındaki kızı Hatun Elesli elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan anne ve kız yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Anne ve kızı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anne ve kızın cesetleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morga giden yakınları olayın nasıl olduğunu görmediklerini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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