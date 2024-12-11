Malatya'da alt geçitte zincirleme trafik kazası: Yaralılar var!
Malatya'da alt geçitte meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Malatya-Elazığ karayolu Turgut Temelli Caddesi mevkiindeki alt geçitte saat 13.30 sıralarında kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen 3 araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
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