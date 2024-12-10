Denizli'de feci kaza... Ağaca çarpıp şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var!
Acıpayam ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilde 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 3 kişi de yaralandı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akşar Mahallesi girişindeki köprü mevkiinde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Duygu H.’nin hakimiyetindeki otomobil, Gölcük istikametinden Kelekçi yönüne doğru seyir halindeyken, Akşar Mahallesi köprüsü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç bir ağaca çarptıktan sonra şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan 4 kişiden, yolcu konumundaki Veli Kalaycı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan Ali Y. , Duygu H. ve Ramazan Y. ise, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile çevredeki hastaneye sevk edildi. Kaza sonucunda ağır yaralanan Ali Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza sonucunda hayatını kaybeden Veli Kalaycı’nın cenazesi bugün Benlik Mahalle Mezarlığı'nda öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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