Malatya'da bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA
11 Ekim 2022 Salı, 09:57
Malatya'da bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı
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Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi Emekliler Parkı'nda iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.B. bıçakla, M.F.A. ve N.Ç. ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


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