Malatya'da bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı

11 Ekim 2022 Salı, 09:57

Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi Emekliler Parkı'nda iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.B. bıçakla, M.F.A. ve N.Ç. ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.