Kahramanmaraş'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

08 Ekim 2022 Cumartesi, 17:54

İsmet Paşa Mahallesi 10. Sokağa gelen F.S, elindeki silahla butik işletmeciliği yapan İ.Ö'nün işyerinin önünde rastgele 4 el ateş etti. F.S. daha sonra elindeki bıçakla kendisine tepki gösteren İ.Ö'yü kolundan ve bacağından yaraladı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.