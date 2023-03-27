Malatya'da bir kişi 'tartıştığı' babasını öldürdü
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, S.Ş. tartıştığı babası Sabri Ş.'yi öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı.
Gölpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, S.Ş. ile babası Sabri Ş. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, Ş., babasını kesici aletle başından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sabri Ş.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ne seks ne Versace konumuz ikiyüzlülük sadece
- Bölünme tartışmaları ankete yansıdı
- Altaylı'dan İnce'nin o açıklamalarına tepki
- İşte Menzil'in dünyası
- AKP’ye içeriden bakış; “Çocukları ailelerden rahatsız
- Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı belli oldu
- İmamoğlu'nu yargılayan hâkimle ilgili bomba haber!
- Seçimlere 47 gün kala AKP'nin taktiği netleşti!
- Başkonsolos, Netanyahu'ya tepki olarak istifa etti
- Araç sahipleri dikkat! Benzine dev zam