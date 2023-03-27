Malatya'da bir kişi 'tartıştığı' babasını öldürdü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, S.Ş. tartıştığı babası Sabri Ş.'yi öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 23:18
Malatya'da bir kişi 'tartıştığı' babasını öldürdü
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Gölpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, S.Ş. ile babası Sabri Ş. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, Ş., babasını kesici aletle başından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sabri Ş.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.


Malatya

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