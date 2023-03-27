Denizli'de bir kadın tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 35 yaşındaki kadın, 1 yıl önce evlendiği 55 yaşındaki eşini bıçakla öldürdü.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın birinci katındaki daireye ihbar üzerine giden ekipler, Selahattin E.'yi (55) sırtından bıçaklanmış halde buldu.
Yapılan incelemede Selahattin E.'nin ölmüş olduğu belirlendi, evde bulunan karısı E.E. (35) gözaltına alındı.
Selahattin E.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.
E.E'nin ifadesinde, 1 yıl önce evlendiği eşiyle aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğunu, çıkan kavgada eşinin kendisini darbettiğini, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini sırtından bıçakladığını söylediği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli HÜDA PAR sessizliğini bozdu
- Ne seks ne Versace konumuz ikiyüzlülük sadece
- Depremzedeler direnişe başladı
- Kılıçdaroğlu'nun ekibi oran verdi :İşte seçim tahmini...
- 100 bin imzada son durum; hangi aday kaç imza topladı?
- İmamoğlu'ndan diploma göndermesi
- İşte Menzil'in dünyası
- İmamoğlu'nu yargılayan hâkimle ilgili bomba haber!
- Varank, Millet İttifakı'nın iftar sofrasını hedef aldı!
- Duayen gazeteci Niyazi Dalyancı yaşamını yitirdi