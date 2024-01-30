FETÖ'den aranıyordu... Malatya'da yakalandı!

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsünün yakalandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 15:57
FETÖ'den aranıyordu... Malatya'da yakalandı!
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsünün kentte bulunduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince Yeşilyurt ilçesindeki ikamete düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.


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