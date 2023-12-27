Malatya'da deprem mi oldu? 27 Aralık Çarşamba nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:23

Güncelleme: 27.12.2023 - 11:12

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Aralık Çarşamba'da meydana gelen depremler...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre; Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.69 kilometre olarak kaydedildi.

27 ARALIK SON DEPREMLER

08:59:36 -.- 2.4 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

08:44:02 -.- 2.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

08:20:48 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)

07:52:45 -.- 1.8 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE)

07:39:22 -.- 2.1 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:53:14 -.- 1.4 -.- YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA)

06:26:44 -.- 1.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

06:08:27 -.- 1.8 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:05:37 -.- 2.1 -.- KUMPERLI-(KAHRAMANMARAS)

04:58:51 -.- 1.6 -.- MURATPASAKIZILKAYA-KIRIKHAN (HATAY)

04:47:01 -.- 2.0 -.- PELITLI-(MALATYA)

04:43:41 -.- 1.2 -.- BUYUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA)

03:25:35 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

03:00:35 -.- 1.9 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:21:40 -.- 1.4 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)

02:05:12 -.- 2.3 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ)

00:35:38 -.- 1.9 -.- GURPINAR-ULAS (SIVAS)

00:29:01 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)