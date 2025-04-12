Malatya’da don felaketi kayısıyı vurdu: 'Doğal afet ilan etmek için neyi bekliyorlar, işte bu doğal afet'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 17:10

Güncelleme: 12.04.2025 - 17:13

Malatya'da dün akşam saatlerinde başlayan kar ve fırtına sonrası hava sıcaklığının eksi 6 derecelerin altına inmesi sonucu il ekonomisini ayakta tutan ve ülkenin önemli ihracat kalemlerinde olan kayısıda don felaketi yaşandı. Kayısı üreticisi bir kadın, şunları söyledi:

"Emeklerimize bakın buraları daha dün sürdük. Hiçbir şey yoktu. Şimdi her şey boş. Mazot boş, gübre boş... Ne yapacağız şimdi bu agacı? Yaptığımız emekler hep boşuna gitti. Çocuk okut, çocuk evlendir, mazot, gübre al borçla. Doğal afet ilan etmek için neyi bekliyorlar işte bu doğal afet. Bu doğal afet değil mi daha neyi bekliyorsunuz, hiçbir şey kalmamış zaten. Bahçelere girip bir bakın bu ağaçlar seneye de ürün vermez."

AĞBABA: ''BU MESELEYİ HEP BİRLİKTE ÇÖZELİM''

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise şunları söyledi:

''Dün gece karla başlayıp büyük bir don felaketi yaşayan Malatyamıza geçmiş olsun. Sadece kayısımız değil, bütün meyve ürünlerimiz don felaketiyle yok olmuş durumda. Yenecek bir tane ürünümüz kalmamış durumda. Salı gününden itibaren bu konuyu Meclis'te gündeme getireceğiz ve bu zararların karşılanması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu mesele ekmek meselesidir. Maalesef çiftçilerimiz ve ekonomimiz büyük bir felaketle karşı karşıya. Ben bütün siyasetçilere çağrı yapmak istiyorum; çalınması gereken hangi kapı varsa gelin beraber çalalım ve bu meseleyi hep beraber çözelim. 'Devlet baba' diyoruz devlet baba bu zor günümüzde bu büyük felakette olması lazım."