Malatya’da 'torbacı' baskını: Uyuşturucu ve silahlara el konuldu!

Malatya’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Malatya’da 'torbacı' baskını: Uyuşturucu ve silahlara el konuldu!
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 12.04.2025 - 09:09

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki ve teknik takipli çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ekiplerce yürütülen operasyonlarda: 472 gram uyuşturucu madde, 3 gram sentetik hammadde, 20 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yürütülen operasyonlar sonucunda yakalanan 3 şüpheli şahıstan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Malatya

İlgili Haberler

Malatya'da şüpheli ölüm: Evinde kanlar içinde bulundu!

Malatya'da şüpheli ölüm: Evinde kanlar içinde bulundu!
Malatya'da husumetli gençlerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı!

Malatya'da husumetli gençlerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı!
Malatya'da erkek vahşeti: 8 aylık hamile eşini tabancayla katletti!

Malatya'da erkek vahşeti: 8 aylık hamile eşini tabancayla katletti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler