Malatya’da 'torbacı' baskını: Uyuşturucu ve silahlara el konuldu!
Malatya’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki ve teknik takipli çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Ekiplerce yürütülen operasyonlarda: 472 gram uyuşturucu madde, 3 gram sentetik hammadde, 20 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Yürütülen operasyonlar sonucunda yakalanan 3 şüpheli şahıstan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #Malatya
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘MEB’den on binlerce öğretmene sürgün kararı’
- İmamoğlu 'aday olamazsa' ne olacak?
- Hayal Köseoğlu'ndan 'seks kaseti' açıklaması
- Cumhurbaşkanlığı konvoyunda kaza: 2 şehit
- Bahçeli'den 'İmralı' çağrısı
- Akaryakıta gizli zam yüzde 17'ye dayandı...
- İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
- 'Akın Gürlek' davası ertelendi!
- AKP ve MHP oyları eriyor mu?
- Üniversite hastanesinden açıklama geldi