Malatya’da 'torbacı' baskını: Uyuşturucu ve silahlara el konuldu!

Yayınlanma: 12.04.2025 - 09:09

Güncelleme: 12.04.2025 - 09:11

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki ve teknik takipli çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ekiplerce yürütülen operasyonlarda: 472 gram uyuşturucu madde, 3 gram sentetik hammadde, 20 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yürütülen operasyonlar sonucunda yakalanan 3 şüpheli şahıstan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.