Malatya’da ’düşük ayarlı altın’ operasyonu

Malatya’da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 25 adet darphane basımı olmayan düşük ayarlı cumhuriyet altını ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:38
Malatya’da ’düşük ayarlı altın’ operasyonu
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramada 25 adet darphane basımı olmayan düşük ayarlı cumhuriyet altını ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 43 bin 650 TL para ele geçirildi.

Operasyonda F.A., K.D. ile F.A. gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


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