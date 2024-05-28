Malatya’da ’düşük ayarlı altın’ operasyonu
Malatya’da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 25 adet darphane basımı olmayan düşük ayarlı cumhuriyet altını ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.
Yapılan aramada 25 adet darphane basımı olmayan düşük ayarlı cumhuriyet altını ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 43 bin 650 TL para ele geçirildi.
Operasyonda F.A., K.D. ile F.A. gözaltına alındı.
Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pendik’teki erkek cesedinin kimliği belli oldu
- Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti
- Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı
- Yönetim kurulu üyeliğine atandı!
- Tavuğa tecavüz ederken yakalandı!
- Ali Koç'tan sert sözler!
- Parçalanmış ceset vahşetinde gözaltı!
- 'Hançer' göndermesini açıkladı
- İsrail-Mısır sınırında çatışma
- 'Çocuklarımızı okula göndermeyiz'